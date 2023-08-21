إخصائى أمراض باطنة يكشف مدى خطورة المتحور الجديد لكورونا (فيديو)

تحدث الدكتور أشرف جوهر، إخصائي أمراض الباطنة والمناعة، عن مدى خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا وأهم أعراضه، قائلًا: إن متحور كورونا الجديد "EG.5" يطلق عليه إله الفوضى، حيث هناك توجه أن يتم إطلاق أسماء مشتقة من الأساطير اليونانية على متحورات فيروس كورونا.

وأضاف "جوهر" خلال لقائه عبر قناة TeN، اليوم الإثنين، أن متحور كورونا الجديد سريع الانتشار، وبمثابة نزلة برد عادية، ولا يسبب انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ولا يحتاج إلى دخول المستشفيات.

لم يتم رصد ظهور حالات مصابة بمتحور كورونا

وأوضح إخصائي أمراض الباطنة والمناعة، أنه لم يتم رصد ظهور حالات مصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر حتى الآن، لافتًا إلى أنه من أعراض الإصابة بالمتحور الجديد الشعور باحتقان الحلق، وارتفاع درجة الحرارة، معقبًا: "صعب نفرق بين برد المروحة ومتحور كورونا الجديد".

وأشار إخصائي أمراض الباطنة والمناعة، إلى أنه من المعتاد أن الفيروسات تختفي خلال فترة الصيف، ولكن فيروس كورونا لم ينته نتيجة قدرته العالية على مقاومة التغيرات والبقاء على الأسطح، منوهًا بأن فيروس كورونا لديه قدرة أعلى من الفيروسات الأخرى في البقاء على الأسطح، ولهذا استطاع أن ينتقل من موسم إلى آخر.