الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سمير": حريصون على تحقيق التكامل الصناعي مع دولة تتارستان

الاجتماع
الاجتماع

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، أولج كوربشينكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بتتارستان التابعة لدولة روسيا الاتحادية، والذي يزور مصر حالياً، على رأس وفد يضم ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية بتنمية الصناعة والاستثمار، وكبرى الشركات الصناعية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الصناعة، إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية تشجيع الحكومتين للشركات الصناعية في البلدين على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الإنتاج، بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول تجمع الاتحاد الأوراسى مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين مصر ودول التجمع.

ولفت إلى اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات من خلال وضع استراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانيات تصنيع مشترك للسيارات من خلال توريد المكونات الرئيسية من تتارستان واستكمال صناعة السيارة اعتماداً على الإمكانيات الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليا في مصر، والتوسع في تصدير هذا المنتج إلى السوق الإفريقي الضخم بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ونوه بأن هناك اهتمام من الدولة في المرحلة الحالية بتصنيع عدد كبير من المنتجات والخامات (ما يقارب ١٥٢ بند) التي يتم استيرادها وتعتبر مدخلات لصناعات هامة، وبالتالي يمكن التصنيع المشترك لها ومن ضمنها إطارات السيارات والمركبات إلى جانب البتروكيماويات التي تتميز تتارستان بإنتاجها.

ووجه الوزير الدعوة لوفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دارسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستغلا موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكه الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها.

ومن جهته؛ قال أولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان    أهمية هذه الزيارة والتي تضم كبريات الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة ومنتجات الألبان والمعدات الطبية، حيث تسعي هذه الشركات لاستمرار وتعزيز التعاون مع الجانب المصري، ودارسة فرص الاستثمار في مصر بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر، ورحب الوزير بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية مؤخراً عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبيه لدعوة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعاون مع كبري الجمهوريات والأقاليم التابعة لدولة روسيا الاتحادية، هذا ويتولى جهاز التمثيل التجاري بالوزارة تنظيم فعاليات هذه الزيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة حيث من المقرر أن يزور الوفد المنطقة الصناعية بالعين السخنة، كما يعقد لقاء موسع مع الشركات المصرية ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية إلى جانب الاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

اتفاق التجارة استراتيجي اقتصادي الاهتمام المشترك الاتحادية

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