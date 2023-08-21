الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يؤكد على أهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بباسوكى هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي.

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تكامل الجهود وتعزيز التعاون مع إندونيسيا فى مجال المياه، والتنسيق بين مصر (الرئيس الحالي للامكاو) وإندونيسيا بالشكل الذى يخدم قضايا المياه بالقارة الإفريقية وكافة دول العالم . 

وتوجه السيد باسوكى بالدعوة للدكتور سويلم للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده بإندونيسيا خلال الفترة من (١٨ - ٢٤) مايو ٢٠٢٤ ، حيث أبدى الدكتور سويلم رغبة مصر فى المشاركة فى هذا المنتدى المهم لإثراء المناقشات حول ملف المياه والمناخ ، مشيرًا لمشاركة ممثلين عن الجانب المصرى فى كافة الاجتماعات التحضيرية للمنتدى .

خدمة قضية المياه

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية ، مشيرا لأهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية فى هذا المجال خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الامم المتحدة للمياه ، حيث نجحت مصر في وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية. 

كما أشار لقيام مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر COP27 ، متوجها بالدعوة لإندونيسيا لدعم هذه المبادرة المهمة.

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