الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الإسماعيلية يضبط دقيق مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة فجر اليوم الاثنين.

 

وجرى ضبط ما يقرب من طن من الدقيق البلدي المدعم "عدد ١٧ شيكارة"، كانت مجمعة في أحد المخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، عدد ٢ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، عدد ٢ محضر عدم وجود لوحة بيانات، عدد ١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق للاستيلاء على أموال الدعم.

 

وخصصت مديرية التومين أرقام للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية 
رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الرقابة على المخابز ومتابعتها بشكل دائم ومستمر؛ لضمان استغلال كامل الحصة التموينية المخصصة للمخابز، وإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات من حيث الوزن والشكل، وآمن للمستهلك.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

استجابة لـ"الدستور".. ضبط المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته بالمنوفية

"الشباب والرياضة" تشكل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك

"فيديو" يتسبب فى مشاجرة داخل محل حلاقة بالتجمع

القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدًا طلابيًا من الأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟