الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رواق أسوان الأزهري يواصل الدراسة المباشرة للعلوم الشرعية بالمرحلة التمهيدية

الرواق الأزهري
الرواق الأزهري

تواصل الدراسة بنظام الحضور المباشر لدارسي المستوى الثاني من المرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، وذلك بقاعة معهد الإمام محمد متولي الشعراوي الثانوي.


وتضمن نظام الحضور المباشر إلقاء عدد 3 محاضرات على الدارسين وجاءت كالتالي: المحاضرة الأولى لمادة التصوف بعنوان "تابع الفصل الثانى في فضله (3) من قوله: "ثم ذكر أن هذه الطريقة لا تنقطع ما دام الوجود باقيا.. إلى خاتمة الفصل"، وألقاها الدكتور محمد محمود محمد عبدالعال مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

 

أما المحاضرة الثانية لمادة المنطق بعنوان  تابع التناقض" وألقاها الدكتور محمد محمود محمد عبدالعال - مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، بينما كانت المحاضرة الثالثة لمادة مصطلح الحديث بعنوان "التحمل والأداء" وألقاها  الدكتور حسن إبراهيم مصطفى - أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بأسوان.

يذكر أن رواق العلوم الشرعية والعربية يقوم على التدريس فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع، وبتنسيق من أعضاء الإدارة الفرعية  للرواق الأزهري بالمحافظة. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة بنظام الحضور المباشر بفرع الرواق بالمحافظة مقتصرة على دارسي المستوى الأول والثاني من المرحلة التمهيدية، أما بقية مراحل ومستويات السلم التعليمي فالدراسة فيها ستكون بنظام التعليم عن بعد “أون لاين”.

الرواق الأزهري
الرواق الأزهري
الرواق الأزهري
الرواق الأزهري
الرواق الأزهري
الرواق الأزهري
أسوان العلوم الشرعية والعربية المرحله التمهيديه رواق الأزهر فى أسوان الدراسة معهد الإمام محمد متولي الشعراوي

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