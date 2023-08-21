الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارتين نقل أحدهما محملة بالسولار أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث. 

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