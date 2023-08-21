الأولى منذ 50 عامًا.. أكبر عملية بحث عن وحش لوخ نيس الأسطوري

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أسطورة وحش بحيرة لوخ نيس في أسكتلندا عادت للظهور في العصر الحديث قبل 90 عامًا، لتصبح واحدة من أكثر الأساطير تداولاً في أوروبا، لتبدأ أكبر عمليات بحث عن الوحش في البحيرة الغامضة مرة أخرى.

وتابعت أنه بالرغم من غياب الدلائل حول وجود أي وحش أسطوري في البحيرة، ولكن للمرة الأولى منذ 50 عامًا ستبدأ أكبر عملية بحث دولية عن الوحش في أعماق البحيرة الغامضة التي يخشاها الجميع.

- أكبر عمليات بحث ومراقبة في البحيرة الغامضة

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز "لوخ نيس" الذي تم تجديده حديثًا، ينظم الحدث وسيشارك المتطوعون من جميع أنحاء العالم شخصيًا وعبر الإنترنت فيما يُعتقد أنه أكبر عملية بحث ومراقبة لسطح الماء، لاستكشاف أي حركات غامضة قد تنتج في البحيرة على مدار يومين.

وأضافت أنه بالشراكة مع فريق البحث التطوعي "Loch Ness Exploration"، ستدرج عملية البحث معدات المسح التي لم يتم استخدامها من قبل في بحيرة لوخ نيس من قبل، بما في ذلك الطائرات بدون طيار لإنتاج صور حرارية للمياه من الهواء باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى ميكروفون للكشف عن إشارات صوتية تحت السطح.

وتابعت أنه على مدار سنوات طويلة، سعى العلماء والهواة المتحمسون للعثور على دليل على وجود سمكة كبيرة مثل سمك الحفش يعيش في بحيرة عميقة يبلغ ارتفاعها 230 مترًا (755 قدمًا)، أو حتى زواحف بحرية من عصور ما قبل التاريخ مثل البليصور، ولكن دون جدوى.

- هدفنا دائمًا تسجيل ودراسة وتحليل كل أنواع الطبيعة والسلوك والظواهر

وقال آلان ماكينا، من "Loch Ness Exploration"، الذي سيطلع المتطوعين مباشرة من مركز لوخ نيس كل صباح على ما يجب البحث عنه وكيفية تسجيل النتائج، "لقد كان هدفنا دائمًا تسجيل ودراسة وتحليل كل أنواع الطبيعة السلوك والظواهر التي قد يكون تفسيرها أكثر صعوبة".

وتابع: "نأمل في إلهام جيل جديد من عشاق بحيرة لوخ نيس ومن خلال الانضمام إلى هذه الساعة السطحية واسعة النطاق، ستتاح لك فرصة حقيقية للمساهمة شخصيًا في حل هذا اللغز الذي أسر الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم."

قال بول نيكسون ، المدير العام لمركز بحيرة لوخ نيس، إن جزءًا من الجاذبية الدائمة لقصة وحش بحيرة لوخ نيس كان إمكانية الوصول إليها، "يمكنك حرفياً الوقوف على جانب البحيرة وتكون جزءًا منها".

وأوضحت الصحيفة أن أسطورة وحش لوخ نيس عادت في العصر الحديث منذ تقريبًا 90 عامًا، ولكنها موجودة من العصور الوسطى ، عندما كان يقال إن الراهب الأيرلندي سانت كولومبا قد واجه "وحشًا مائيًا" في نهر نيس الذي يتدفق من البحيرة، ولكن الأسطورة تم تداولها مرة أخرى في العصر الحديث عندما أبلغ أكثر من شخص عن رؤيتهم لمخلوق ضخم يشبه الحوت في البحيرة.