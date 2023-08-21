عضو التحالف الوطنى: العمل الإنسانى لا يمكن أن يثمر إلا بشراكة حقيقية بين مؤسسات العمل الأهلى الرائدة

احتفلت مؤسسة "صناع الخير"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باليوم العالمي للعمل الإنساني، من خلال تنظيم احتفالية خاصة للاحتفاء بكبار السن مرضى ألزهايمر، نزلاء دورى أبى وأمي بجمعية الباقيات الصالحات.

تضمنت الاحتفالية تقديم "صناع الخير" وأحد البنوك مساعدات غذائية وملابس جديدة لكل نزلاء دورى أبى وأمي مرضى ألزهايمر، وكذلك تنظيم حفل ترفيهي للنزلاء بحضور نخبة من أعضاء التحالف قيادات مؤسستي "صناع الخير" و"الباقيات الصالحات".

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن احتفاء "صناع الخير" باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام يأتي في إطار التأكيد على أن العمل الإنساني لا يمكن أن يثمر إلا بشراكة حقيقية بين مؤسسات العمل الأهلي الرائدة.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن الاحتفال من داخل دار أبى ودار أمي لمرضى ألزهايمر يؤكد أن أسمى درجات العمل الإنساني تلك التي تتوجه لشرائح أعطوا من عمرهم وجهدهم الكثير، وبعد أن تقدمت بهم السنين أصبحوا بحكم مرضهم لا حول لهم ولا قوة وعاجزين حتى عن خدمة أنفسهم.

