الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو التحالف الوطنى: العمل الإنسانى لا يمكن أن يثمر إلا بشراكة حقيقية بين مؤسسات العمل الأهلى الرائدة

عضو التحالف الوطني
عضو التحالف الوطني

احتفلت مؤسسة "صناع الخير"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باليوم العالمي للعمل الإنساني، من خلال تنظيم احتفالية خاصة للاحتفاء بكبار السن مرضى ألزهايمر، نزلاء دورى أبى وأمي بجمعية الباقيات الصالحات.

تضمنت الاحتفالية تقديم "صناع الخير" وأحد البنوك مساعدات غذائية وملابس جديدة لكل نزلاء دورى أبى وأمي مرضى ألزهايمر، وكذلك تنظيم حفل ترفيهي للنزلاء بحضور نخبة من أعضاء التحالف قيادات مؤسستي "صناع الخير" و"الباقيات الصالحات".

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن احتفاء "صناع الخير" باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام يأتي في إطار التأكيد على أن العمل الإنساني لا يمكن أن يثمر إلا بشراكة حقيقية بين مؤسسات العمل الأهلي الرائدة.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن الاحتفال من داخل دار أبى ودار أمي لمرضى ألزهايمر يؤكد أن أسمى درجات العمل الإنساني تلك التي تتوجه لشرائح أعطوا من عمرهم وجهدهم الكثير، وبعد أن تقدمت بهم السنين أصبحوا بحكم مرضهم لا حول لهم ولا قوة وعاجزين حتى عن خدمة أنفسهم.
 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطن التحالف الوطني للعمل

الأكثر قراءة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

النقل تصدر بيانًا بشأن الصورة المتداولة لتناول بعض العاملين الطعام على إحدى "البوابات الإلكترونية"

بعد حصوله على صفر في الثانوية العامة.. "طالب الشرقية" خالد محمد ينتصر بـ80%

وزير البترول يلتقى رئيس أباتشى لاستعراض خطط الشركة للاستكشاف

تقدم 104 مشروعات للمشاركة في مبادرة "المشروعات الخضراء" بمطروح

"السياحة" تعلن اعتماد ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445هـ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة