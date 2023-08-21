رفع 220 طن قمامة ومخلفات بمدينة جمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصة حتى نهاية سبتمبر القادم، نهاية موسم الصيف، وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، لتشمل جميع أنحاء المدينة وشاطئ جمصة، وذلك حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المصطافين المترددين على مصيف جمصة هذا العام.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 220 طنًا من القمامة ومخلفات تقليم الأشجار، و30 طنًا من الأتربة، و200 طنًا من المخلفات الصلبة من المقلب العشوائي والتخلص الآمن منها.



ومن جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بالتعاون والمتابعة من خالد جلال، مدير عام المركبات، وعبده محمدين، مدير عام المخلفات الصلبة، وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل، تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت، رئيس مدينة جمصة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة - بعدد 7 مراكز وهي: المطرية، المنزلة، ميت سلسيل، محلة دمنه، شربين، بلقاس، منية النصر - وبمشاركة نواب رؤساء المدن المشاركين، للإشراف التام على أعمال النظافة العامة خلال فترتي العمل.

ويستمر العمل في تنفيذ أعمال الحملة المشار إليها وفقًا للبرنامج الزمني المقرر لها، وأشار حمص إلى أنه تم اليوم الإعلان عن بدء رفع المقلب العشوائي بأطراف مدينة جمصة ونقله إلى المقلب الصحي بقلابشو للتخلص الآمن منه، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة تماشيًا مع توصيات مؤتمر cop7 للتغيرات المناخية.

كما شملت الأعمال رفع القمامة من مدينة جمصة والشيخ زايد و15 مايو، ورفع التراب الناتج عن كنس الشوارع، كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بكورنيش جمصة السياحي ورش مبيد الحشرات والباعوض بتقسيم 15 مايو وزايد.