أسعار إضافات الأعلاف اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع

شهدت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الإثنين، استقرارًا، حيث سجلت نفس أسعار أمس في بورصة السلع.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف اليوم الإثنين في بورصة السلع، والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأثنين 21 أغسطس

قدرت أسعار العلف مونو كالسيوم اليوم الإثنين 21 أغسطس، في بورصة السلع سعر 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلفداي كالسيوم اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع سعر 39000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف كولين كلورايد اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع سعر 51000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف لايسين اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع بسعر 80000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف ميثيونين اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع سعر 118000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف ثريونين اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع سعر 75000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف بيكربونات الصوديوم اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع بسعر 28000 جنيه للطن معبأ أرضه.

أسعار مسحوق السمك اليوم الأثنين21 أغسطس

قدرت أسعار العلف مسحوق سمك إماراتي 60% اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع سعر 60000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعارالعلف مسحوق اللحم 55% اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع سعر 29000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع بسعر 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع بسعر 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع بسعر 32000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع بسعر 26500 جنيها للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار العلف مسحوق سمك محلي 50% اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع سعر 27000 جنيه للطن معبأ أرضه.