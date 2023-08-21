الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بعد حصوله على صفر في الثانوية العامة.. "طالب الشرقية" خالد محمد ينتصر بـ80%

الطالب خالد محمد
الطالب خالد محمد عبد العال

“اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ربنا الحمد لله نصرني وأنا رضيت من أول دقيقة بس مكنتش هبقا جدع مع نفسي ولا مع أهلي، لو سكت ومتكلمتش ومدورتش على حقي”، تلك الكلمات التى عبر بها الطالب خالد محمد عبد العال عن فرحته، ابن محافظة الشرقية، عقب ظهور نتيجة التظلم، وحصوله على 80% فى الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، بدلا من “صفر%”.

حيث قضى الطالب خالد عبد العال أيامه الماضية يعيش فى كابوس بعد حصوله على صفر في الثانوية العامة، وهو ما أثار تعجب الأهالي والمحيطين به والقائمين على الإدارة التعليمية، نظرا لتفوقه الدراسى وهو ما عهده عنه أهله وجميع أهل بلدته

وقال الطالب خالد، إنه وعلى الرغم من صدمته إلا أنه لم يستسلم وقرر أن يحارب من أجل استرداد حقه، فقام بتقديم تظلم وتوكيل محامي ليسير في الاتجاه القضائى، وبالفعل كلل الله جهوده بالخير واسترد درجاته

وأضاف الطالب خالد محمد عبد العال، أنه قد تلقى اتصالا من الكنترول، وطلب الحضور منه لمراجعة التصحيح، وتم إثبات حصوله على درجاته، ومجموعه الذى تم تقديره بنسبة 80%.

وأوضح أن مجموعه يلحقه بالمرحلة الثانية، مؤكدا أنه يتمنى أن تصير هناك أماكن شاغرة فى كلية الهندسة حتى يحقق حلمه فى الالتحاق بها، حيث طلبت الكلية درجة 85% للالتحاق بها فى المرحلة الأولى، ويأمل الطالب أن يجد مكانا له ضمن صلاب المرحلة الثانية.

وتابع الطالب خالد، أن هناك زميل له بالمرحلة الثانوية من نفس القرية، قد تعرض لنفس الموقف، وحصل على صفر، وبإجراء التظلم ومراجعة التصحيح تبين حصوله على درجات تجاوزت الـ70% أيضا، وتم إعطاءه درجاته.

الثانوية العامة مجموع صفر محافظة الشرقية الكنترول تظلم

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