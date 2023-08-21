مصرع وإصابة 31 في حادث بمقاطعة يوزغات وسط تركيا

لقي 12 شخصا مصرعهم فيما أصيب 19 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث وقع مع حافلة ركاب في مقاطعة يوزغات وسط تركيا.

وأعلن مكتب محافظ مدينة يوزغات التركية، في بيان له اليوم، أن حافلة انقلبت على طريق مدينة يوزغات أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، مما أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 19 آخرين.

وذكرت قناة "إيه هابر" التلفزيونية التركية، أنه تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سورغون الحكومي.

من جانبه، قال وزير العدل التركي يلماز تونج أن خدمات إنفاذ القانون بدأت تحقيقًا في الحادث.