الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع وإصابة 31 في حادث بمقاطعة يوزغات وسط تركيا

حادث سير
حادث سير

لقي 12 شخصا مصرعهم فيما أصيب 19 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث وقع مع حافلة ركاب في مقاطعة يوزغات وسط تركيا.

وأعلن مكتب محافظ مدينة يوزغات التركية، في بيان له اليوم، أن حافلة انقلبت على طريق مدينة يوزغات أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، مما أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 19 آخرين.

txt

«القاهرة الإخبارية».. زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية أنطاليا جنوب تركيا

وذكرت قناة "إيه هابر" التلفزيونية التركية، أنه تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سورغون الحكومي.

من جانبه، قال وزير العدل التركي يلماز تونج أن خدمات إنفاذ القانون بدأت تحقيقًا في الحادث.

تركيا حافلة ركاب مدينة يوزغات التركية محافظ مدينة يوزغات ولاية سيواس مدينة اسطنبول

الأكثر قراءة

أهم 4 مناطق عمل لـ"أباتشى" فى مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-8-2023 فى محافظات مصر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

التحريات تنفى وجود شبهة جنائية فى وفاة عامل جمع قمامة بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة