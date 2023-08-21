لمواجهة بيونج يانج.. كوريا الجنوبية: التعاون مع أمريكا واليابان سيزداد قوة

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الإثنين، في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان، إن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان "سيزداد قوة إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية".



وقال يون خلال الاجتماع الذي بثه التليفزيون على الهواء مباشرة ونقلته وكالة رويترز، "بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية"، مشيراً إلى ما أطلق عليه "بدء عصر جديد" في علاقات الدول الثلاث.

- قمة كامب ديفيد

والتقى زعماء الدول الثلاث في منتجع كامب ديفيد، حيث أعلنوا عن اتفاق بشأن تدشين خط ساخن للاتصالات العاجلة بين زعماء الدول الثلاث، وفقًا لما نقلته لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مسئول في البيت الأبيض.