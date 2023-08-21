طارق البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يسعون لإنشاء حرس ثورى

قال طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه عند فض اعتصام رابعة، كان بالفعل خرج من الجماعة، مؤكدًا أن من يعرف الإخوان لن يندهش من هذا الاعتصام المسلح فهم جماعة مستخدمة من القوى الخارجية.

وأضاف "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوباما، وهيلاري كلينتون، وكونداليزا رايس، أصابتهم ثورة 30 يونيو بحالة هلع.

تهديد قيادي بالإخوان بالعنف

وأشار إلى أن أحد القياديين بالإخوان كان معه في اللجنة السياسية، وكانت الناس تجتمع أمام قيادات الإخوان وتسبهم بعنف لأنهم فشلوا في كل شيء فكانوا متميزون في الخيانة والفشل، فقال له هذا القيادي "متخافش بـ30 آلي يخلوا البلد تنام من المغرب"، مؤكدًا أنهم كانوا يسعون لإنشاء حرس ثوري.