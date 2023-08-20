الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق البشبيشى: الإخوان استغلوا الناس فى انتخابات 2005 بالشعارات الدينية

طارق البشبيشي
طارق البشبيشي

قال الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، إن الإخوان استغلت المواطنين خلال انتخابات 2005، بعد ضغط أمريكا على الرئيس الأسبق حسني مبارك لفتح المجال العام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز: "كما سنستخدم المكبرات الصوتية وبتذيع أناشيد الإخوان والناس كانت بتتهز مشاعرها من الأناشيد دي، وبالليل كنا نعمل مؤتمرات ونشغل الأناشيد دي، والناس كانت بتتجمع معانا، ومن الهتافات الحماسية دي كان عائد عائد يا إسلام".

 وتابع: "الشعار الديني محدش بيقاومه والناس كانت بتحفظ الأناشيد دي وبترددها معانا، ومعظم الأناشيد دي كانت من أغاني مسروقة، لأن الإخوان مش مبدعين في الحتة دي".

وأردف: "كنا بنشبك إيدينا والناس حناجرها كانت عالية، وكنا سعداء بتوظيف دموع الناس ضمن مشروعنا، والإخوان كانوا بيزرعوا ناس ضمن التكتلات السياسية والأحزاب".

طارق البشبيشي الإخوان انتخابات 2005 أمريكا حسني مبارك

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