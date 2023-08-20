رسميًا.. زد يضم شادي حسين لمدة 3 سنوات قادمًا من الأهلي

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023 - 2024.

ضم نادي زد شادي حسين بعقد يمتد 3 سنوات قادمًا من الاهلي ،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

أصبحت صفقات زد: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات ، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي و محمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة و حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي وأيضًا أحمد سيد عبد النبي قادمًا من الاهلي لمدة 5 سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الإعارة ومصطفي زيكو من حرس الحدود وشادي حسين لاعبا لزد لثلاثة سنوات قادمًا من الاهلي .