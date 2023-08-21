الحماية المدنية فى أسوان تنجح فى السيطرة على حريق بقرية نوبية

نجح رجال الحماية المدنية فى أسوان، الأحد، فى السيطرة على حريق اندلع في أحد مناطق المخلفات والقمامة بقرية تنقار النوبية والتابعة لدائرة المدينة، ما أدى إلى انتشار النيران فى محيط المنطقة، ولم يسفر عن أي اصابات أو خسائر فى الأرواح.

وترجع التفاصيل إلى تلقي إدارة الحماية المدنية فى مدينة أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق فى منطقة مخلفات و قمامة بقرية تنقار النوبية "خور"، ما أدى إلى انتشار النيران فى محيط المنطقة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل انتشاره في إرجاء المنطقة، و للحفاظ على أرواح المواطنين وسكان القرية.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية فى أسوان فى السيطرة على الحريق المندلع فى منطقة المخلفات والقمامة "خور"، ولم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح أو أي اصابات، وشملت الخسائر فقط التهام الحريق لنخلتين.

وأشرف على جهود إطفاء الحريق من رجال الأمن الحماية المدنية كلا من: الرائد محمود الجزار، والعميد محمود عبد العال، والنقيب هشام النصرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.