أحمد موسى يكشف موعد انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد إجراء انتخابات لمجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أنها ستكون في شهر أكتوبر المقبل.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن اللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك، تنص على أن تكون هناك لجنة ثلاثية تقود النادي لحين إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن نادي الزمالك يحتاج إلى المساعدة ومهمة الزمالك في غاية الصعوبة خاصة فيما يخص فريق الكرة الأول لكرة القدم.

وتابع أن الزمالك به مشكلات خاصة بالاتحادات الرياضية ويمر بأزمة حقيقية تحتاج إلى تكاتف الجميع خاصة المحبين من نادي الزمالك، قائلا: “المصلحة استقرار نادي الزمالك وهذا الكيان”.

إشادته بوزير الشباب والرياضة

وأشاد بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدعمه لجميع الأندية المصرية، ولا يفرق بين أهلي أو زمالك أو إسماعيلي، مبينا أن الوزير لديه قبولا بالوسط الرياضي.