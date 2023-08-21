زميله قتله واخفى جثمانه.. كشف ملابسات العثور على جثة خفير بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من كشف غموض العثور على جثة غفير بالمدينة الصناعية شمال مدينة الغردقة.

وتبين من التحريات أن جثة الغفير كانت مدفونة داخل منزله بالمنطقة الصناعية غرب الغردقة، ووراء الواقعة أحد العاملين مع المجني عليه وقام بإخفاء الجثة ودفنها بالرمال وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته لجهات التحقيق.

فيما قررت جهات التحقيق دفن الجثة، عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا بالعثور جثة شخص داخل منزله بالمدينة الصناعية غرب في العقد السادس من العمر داخل منزله.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى “النوبى.أ.أ” 52 سنة من محافظة الأقصر ويعمل صاحب سوبر ماركت إذ عُثر على الجثة داخل مسكنه بالمنطقة الصناعية بعد ميدان جهينة غرب الغردقة.