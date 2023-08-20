الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقترح حول أصول إعادة تقييم أصول الشركات: أبرز أنشطة نائبة التنسيقية

النائبة غادة على
النائبة غادة على

نشرت تنسيقيّة شباب الإحزاب والسياسيين (إنفوجراف) حول الأنشطة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب وتضمن الانفوجراف أنشطة النائبة غادة علي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وجاءت على النحو التالى:

استخدام الأدوات الرقابية ومنها مقترح بإعادة تقييم أصول الشركات بالقيمة السوقية العادلة، إضافة إلى حضور  12 جلسة عامة بمجلس النواب.

تضمنت الأنشطة حضور النائبة غادة على 24 اجتماع باللجان النوعية بمجلس النواب، إضافة لإلقائها 3 كلمات داخل الجلسة العامة، منها كلمة حول الموافقة على تأسيس بنك التنمية التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر له.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى، نيفين سلطان، خريجة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما نعت بمزيد من الحزن والأسى، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رابح داوود، عضو الهيكل الإداري للأكاديمية الوطنية للتدريب وخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الأنشطة البرلمانية دور الانعقاد الثالث النائبة غادة علي إعادة تقييم أصول الشركات

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