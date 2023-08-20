الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: الرئيس السيسى أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطنى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

علق عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك ترحيبًا متواصلًا بين القوى السياسية والحزبية.

وأضاف أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني ليست جديدة، موضحًا أن الترحيب يتواصل بين القوى السياسية والحزبية باستجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث تنفيذها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني، موضحًا أن هناك أكثر من مناسبة تعبر عن ذلك، ولا سيما في مؤتمر الشباب في برج العرب منذ أسابيع قليلة.

وأكد أن الإشارات الداعمة من الرئيس السيسي كثيرة ومتعددة، وللأمانة والموضوعية، هي أكبر داعم وأكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني حتى هذه اللحظة.

الحوار الوطنى اكسترا نيوز عماد الدين حسين

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