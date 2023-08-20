الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شاهد شاف كل حاجة".. أسرار عن عادل إمام تروي تفاعله مع قضايا الإرهاب

عادل إمام
عادل إمام

تحدث الناقد الفني أشرف غريب، مدير مركز الهلال للتراث، عن أحدث إصدارته الأدبية كتاب "شاهد شاف كل حاجة"، والذي حكى فيه كيف عبّر الزعيم عادل إمام عن الواقع من خلال أعماله.

وقال خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن سبب تسميته للكتاب بذلك الإسم يرجع إلى أن أسماء الكتب التي تناولت حياة عادل إمام، ولكنها كانت أسماء مستهلكة عن أسماء عناوينه".

وأضاف: "وجدت بعد البحث وكتابة مادة الكتاب، أن حياة عادل إمام وأعماله تشهد على عصر كامل، وليس مجرد تاريخ فنان".

وتابع: "عادل إمام هو دائما مشارك ومتفاعل ومنغمس مع الأحداث وكان في أغلب الأحيان هو صانع الحدث، فلن ننسى حينما سافر بمسرحيته إلى أسيوط في أحداث الإرهاب، وذهب إلى سوهاج لوأد فتنة فقر بين قبيلتين".

وواصل: "الزعيم عادل إمام شارك في افتتاح مقهى وادي النيل بسبب الإرهاب في التحرير، كما رفض عرض أحد مسرحياته بعدما تحدث معه هاتفيا الرئيس الراحل ياسر عرفات وأكد له أن المسرح تعود ملكيته إلى صهيوني متطرف".

وأكد الناقد أشرف غريب، أن الفنان عادل إمام عكس من خلال أعماله تاريخ مصر والمنطقة العربية كلها، ويعكس منطق الزمن الذي نعيشه، ويمر به على أرض الواقع.

شاهد شاف كل حاجة عادل امام الفنان عادل إمام حياة عادل إمام السفيرة عزيزة

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