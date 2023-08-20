أهالي منية طوخ: ترعة تهدد تلاميذ المدرسة والطريق يحتاج للرصف

تعاني قرية منية طوخ، التابعة لمركز السنطة بالغربية من مشكلة خطيرة تتعلق بوجود ترعة تحيط بالمدخل الوحيد للمدرسة الوحيدة في القرية.

يقول عماد جعفر، أحد أهالي القرية، إن المدرسة تضم رياض أطفال وابتدائي وإعدادي في مبنى واحد تحت اسم "مدرسة الشهيد مجند محمد سليمان جمعة"، وتستقبل أكثر من ٩٠٠ طفل، وبسبب وجود الترعة المحيطة بالمدخل يعيش الأهالي حالة قلق مستمرة خوفًا على سلامة أبنائهم.

وأكد رزق حجازي، أحد سكان القرية، إن الأهالي يعانون في الشتاء بشكل خاص من صعوبة المشي في الأرض الطينية المتربة، ويرون أن تحسين الطرق المحلية سيكون جزءًا من الخطة الاستراتيجية لمصر ومشروع تأهيل وتنمية الريف المصري.

وناشد أهالي الغربية ووكيلي وزارتي الري والتعليم بالغربية للتدخل العاجل وحل هذه المشكلة التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لأبنائهم، فالترعة التي تسمى ترعة سحيم تعد خطرًا يهدد حياة الطلاب ومن ثم فإن تغطية هذه الترعة بمسافة آمنة تعد حلاً ضروريًا لحماية الأطفال من الغرق والحوادث المحتملة.