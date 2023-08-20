"غرفة القاهرة" تُنظم ورش عمل للمجتمع التجارى المُتعامل مع الجمارك.. الأحد

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري عن تنظيم ورش عمل للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي "تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي".

وقال أيمن عشري، إن هذه الورش تتضمن التوضيح والاستفسار عن كل هذه التعاملات، وكذلك توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة في إطار المساهمة في دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري.

ودعا منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الورش المحدد لها الأحد القادم ٢٧ من أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات الكبري بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.

وكشف رئيس غرفة القاهرة أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة الورش التي ستُنظمها الغرفة لمنتسبيها في كافة الموضوعات مع الجهات المعنية المختلفة خلال المرحلة القادمة.