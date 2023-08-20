الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يصل إلى ستكهولم للمشاركة فى "الأسبوع العالمى للمياه"

وزير الرى
وزير الرى

وصل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بسلامة الله إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور سويلم بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الأسبوع، وحرصًا على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من السادة الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.

وزير الري ستكهولم الأسبوع العالمى للمياه التواصل مختلف دول العالم قضايا المياه

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