حجز سائق ميكروباص دهس طفلة فى المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حجز سائق ميكروباص، دهس طفلة أثناء عبورها الطريق بمنطقة المقطم، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

كانت تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط سائق سيارة ميكروباص دهس طفلة أثناء عبورها الطريق في منطقة المقطم.



وتبلغ لقسم شرطة المقطم من بعض الأهالي باصطدام سيارة "ميكروباص" بطفلة، حال عبورها الطريق، مما نتج عنه إصابتها بكسور متفرقة بالجسم.



وبسؤال كل من قائد الميكروباص، ووالد الطفلة، أيدا ما سبق، واتهم قائد الميكروباص بالتسبب فى إحداث إصابة نجلته، وتبين سلامة التراخيص.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.