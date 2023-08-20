الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: الرئيس السيسي يسعى إلى تقديم المعلومات للمواطنين في إطار المكاشفة

زكي القاضي
زكي القاضي

قال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية تأتي في إطار سلسلة جولات يقوم بها مؤخرًا لعدد من الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف القاضي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي يُذكِّر الشعب المصري بمجموعة من المعلومات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، باعتبارها أولوية للدولة.

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أن هناك إجراءات ربما تكون مرنة لمواجهة هذه الأزمة التي نشبت عن أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتتضرر بها العديد من الاقتصاديات الكبرى في العالم.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن جولة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية نوع من أنواع تنشيط الذاكرة، وأنه لدينا مجموعة من الخطوات التي تم تنفيذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في هذا السياق مثل العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية، أو التوسع الصناعي وتعزيز الفرص الاستثمارية، والكثير من المسارات التي تنفذها الدولة المصرية لمواجهة ما يحدث في العالم.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الرئيس السيسي يستمع ويتابع جيدًا، ويسعى إلى تقديم المعلومات إلى المواطنين في إطار المكاشفة في القرارات.

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