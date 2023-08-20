تقديم جامعة 6 أكتوبر والأوراق المطلوبة للالتحاق بها

بدأ تقديم جامعة 6 أكتوبر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة ، وذلك من خلال الموقع الرسمي لجامعة 6 أكتوبر والتي حددت رابط التقديم والاوراق المطلوبة لذلك كما أعلنت عن تنسيق الكليات التابعة لها ومصاريفها .

رابط تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023

يستطيع الطلاب تقديم جامعة 6 اكتوبر من خلال الضغط على الرابط التالي

https://o6u.edu.eg/UniversityNewsDetailes.aspx?

ثم اختيار أيقونة ، القبول بالجامعة ، ثم اختيار رابط التقديم أو الضغط على هذا الرابط

https://admission.o6u.edu.eg/en/admissionForm

وقم بملء البيانات ورفع البيانات المطلوبة عبر موقع جامعة 6 اكتور وهي (شهادة الثانوية العامة، شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي)، على أن يتم مراجعة الأوراق في إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، ويتم الترتيب وفقا للمجموع الأعلى من المتقدمين، وفي حالة القبول يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول أو الإيميل المسجل الخاص بالطالب.

مصاريف جاكعة 6 أكتوبر

الأوراق المطلوبة لتقديم جامعة 6 أكتوبر

حددت جامعة 6 اكتوبر والاوراق والشروط المطلوبة وهي لطلاب الثانوية الأمريكية :

صورة بيان درجات المدرسة (الصف العاشر – الصف الحادي عشر – الصف الثاني عشر)، صورة خطاب من الإدارة التعليمية أن الطالب قد درس بالثانوية الأمريكية ثلاث سنوات، صورة شهادة SAT وACT وEST بالإضافة إلى Password-Username، شهادة الإعدادية المصرية أو التسلسل الدراسي الكامل.

صورة شهادة الميلاد، عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6، صورة البطاقة الشخصية للطالب أو جواز السفر، وصورة بطاقة ولي الأمر أو جواز السفر، اختبار العربي والدين من الإدارة التعليمية ويكون موثق.

أما الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية الإنجليزية IGCSE فهي صورة شهادات الثانوية الإنجليزية، ويكون الطالب دارس 8 مواد في المستوى العادي بتقدير C كحد أدني، اختبار اللغة العربية والدينية موثق من الإدارة التعليمية، صورة شهادة الميلاد، عدد 6 صور شخصية 4 × 6، صورة بطاقة الطالب أو جواز السفر، بجانب صورة بطاقة والي الأمر أو جواز السفر، صورة الشهادة الإعدادية المصرية.

وتضم جامعة 6 أكتوبر 15 كلية بأقسام وتخصصات مختلفة وجميعها كليات معتمدة، وهذه الكليات هي: زكلية الطب البشري، كلية طب الأسنان ، كلية الصيدلة ، كلية الهندسة ، كلية العلاج الطبيعي ، كلية العلوم الطبية التطبيقية ، كلية السياحة والفنادق ، كلية التربية ، كلية الاقتصاد والإدارة ، كلية الإعلام وفنون الاتصال، كلية العلوم الاجتماعية، كلية الحاسبات ونظم المعلوماات ، كلية اللغات والترجمة، كلية الفنون التطبيقية، كلية الفنون الجميلة (العمارة).

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