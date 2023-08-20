فتيات دورة التفصيل والخياطة من وزارة العمل يتحدثن لـ"الدستور"

حلم التفصيل والخياطة يراود الكثير من الفتيات، سواء كان الهدف من وراء تحقيق هذا الحلم بداية مشروع جديد يمكنهن من خلاله الحصول على مهنة مناسبة تساعدهم على تجاوز أزمات الحياة المالية، وأخريات هدفهن الأول هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الملابس الخاصة بهم وبذويهم.

في بورسعيد، كانت الانطلاقة لواحد من أهم دورات التفصيل والخياطة وأكثر ما يميز هذه الدورة أنها مجانية بالكامل، لا تتكبد المشاركات فيها عناء ثمن الدورة أو حتى الأدوات اللازمة للمشاركة فيها.

المشاركات 45 فتاة يشكلن قوام هذه التجربة التي لاقت قبول ورواج كبير لدى قطاع كبير من فتيات المحافظة اللاتي تقدمن للمشاركة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، في إطار خطتها للتدريب المهني للعام 2023-2024.

هدف الوزارة الأول من وراء هذه المبادرة، هو خروج شباب وفيتات قادرين على الاندماج في سوق العمل، والانشغال بمهنة تمكنهم من مواجهة صعاب الحياة بدلًا من البقاء دون عمل والمعاناة المستمرة من البطالة.

المشاركات في المبادرة: المحاضرات مجانية بالكامل والالتزام بالحضور شرط الوزارة الوحيد

سمر شكرى، مدربة تفصيل وخياطة ومن خريجات المركز، قالت إن المركز يدعم الفتيات بشكل جيد، بداية من اليوم الأول لاشتراكهم بالدورة وصولًا إلى بر الأمان، والقدرة على تجاوز الدورة التدربية في التفصيل بأعلى جودة ودقة ممكنة.

أضافت شكري لـ"الدستور" أن الاهتمام بالفتيات المتقدمات للدورة لا يقتصر على الاهتمام بهم داخل الدورة فقط وإنما يمتد الدعم للمشاركات حتى بعد انتهاء الدورة، ومساعدتهم للبدء في مشاريعهم الخاصة.

وأكدت مدربة التفصيل، أن هناك الكثير من الفتيات اللاتي تخرجن من هذه الدورة، وتمكنوا بالفعل من بدء مشاريع خاصة بالتفصيل والخياطة سواء كان ذلك من خلال المكاتب أو تلك المشاريع الخاصة التي تقوم بها الفتيات من المنزل، هذا بالإضافة إلى مشاركة أكثر من فتاة في مشروع واحد.

سمر شكري بدأ عملها بالخياطة والتفصيل منذ أكثر من 4 سنوات، كانت حينها في عمر الـ33، ومر على تخرجها من الجامعة أكثر من عشر سنوات، درست خلالها المحاسبة في كلية التجارة، لكنها لم تجد شغفها في العمل بمجال دراستها، حتى تعرفت على المركز، وحصلت من خلاله على دورة في التفصيل، واليوم هي واحدة من المدربات، اللاتي يعملن على تخريج دفعة جديدة.

تعكف سمر على تدريب 45 فتاة، بمشاركة زميلة لها، تختص كل واحدة منهن بمتابعة قرابة الـ22فتاة، يحاولن مساعدتهن على إدقان الخياطة والتفصيل خلال الخمسين يوم مدة الدورة، الحاصلة على دعم وزير القوى العاملة.

عبر منصات التواصل المختلفة، تعرفت نهى محمد، على دورة التفصيل والخياطة، وقررت الالتحاق بها وما شجعها على ذلك هو تأكدها أن هذه الدورة مجانية بالكامل.

قبل أسبوعين بدأت نهى رحلتها مع التفصيل، تقول لـ"الدستور" بعدما ذهبت إلى مقر المركز في محافظتها بورسعيد وقدمت كافة الأوراق المطلوبة واللازمة للالتحاق بالدورة وأهمها شهادة الميلاد.

نهى (33 عامًا)، والتي هي أم لثلاثة أطفال، حصلت على دبلوم الصناعة قبل سنوات عديدة، ولم تخوض سوق العمل قبل اليوم، دورة الخياطة المجانية دفعتها إلى التجربة، خاصة وأنها تمتلك ماكنة الخياطة التي عكفت والدتها على التفصيل من خلالها لسنوات طويلة أو على أقل تقدير تتمكن من تفصيل الملابس الخاصة بأطفالها والتي تكفيها عن الشراء من الخارج خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

تمكنت نهى من إقناع جارة لها بالمشاركة، وكليهما غير نادمين على هذه المشاركة، بفعل المعلومات الثمينة اللاتي حصلن عليها خلال الأسبوعين الماضيين والتي ينتظر أن يحصلوا عليها خلال أيام الدورة الباقية.

تؤكد محمد أن الجميع يعاملهن بلطف، ووفر المركز معادين مختلفين، حتى يتناسب مع جميع المشاركات، والشرط الوحيد لاستكمال الدورة هو الالتزام بالمواعيد المحددة.