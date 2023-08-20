محافظ المنوفية يشهد تدشين فعاليات مبادرة "خُطي" لدعم ذوي الهمم

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، تدشين فعاليات مبادرة "خُطي" والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" لدعم ذوي الهمم تزامنًا مع يوم العمل الإنساني، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا لتوفير "حياة كريمة" وآمنة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتورة أمل غنيم، منسق عام "حياة كريمة" بالمنوفية، والدكتورة أمل إسماعيل، نائب المنسق العام للمؤسسة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، رئيس حي شرق شبين الكوم، وفريق متطوعي مؤسسة "حياة كريمة".

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما تم تقديم عدد من العروض الفنية والغنائية قدمتها الفرقة القومية للموسيقي العربية بالمنوفية، ووسط أجواء من البهجة والسرور، سلّم محافظ المنوفية (51) كرسيًا كهربائيًا متحرك كمرحلة أولي لعدد من ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الحالات الإنسانية؛ للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، مؤكدًا حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير "حياة كريمة" وآمنة لهم وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، ثمَّن محافظ المنوفية، الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في تقديم كل أنواع الدعم المادي والعيني والإنساني لأهالي المحافظة من الحالات المستحقة وذوي الهمم، اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى عن بذل الجهود في سبيل تنظيم العديد من اللقاءات الدورية للحالات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لوصول الدعم لمستحقيه.

فيما قدّم ممثلي "حياة كريمة"، الشكر إلى محافظ المنوفية لمشاركته البنّاءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة، كما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية، وحرص واهتمام محافظ المنوفية على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

وانطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "خُطي" اليوم الأحد، في محافظة المنوفية، وتستكمل أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، بمحافظة الأقصر، وستواصل المبادرة أعمالها في محافظة سوهاج يوم الخميس المقبل.