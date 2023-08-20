سافيو وأكينولا.. أسوأ 10 لاعبين أجانب في الظهور الأول بالدوري

تتنافس الأندية المصرية على ضم اللاعبين الأجانب استعدادًا للموسم الجديد ويبدو أن كثير من الأندية لم تستوعب درس الموسم الماضي الذي شهد فشل ذريع لعدد كبير من اللاعبين الأجانب الذين ظهروا في الدوري المصري لأول مرة.

وتستعرض "الدستور" أسوأ عشرة منهم في التوقيت التالي:

1 - سامسون أكينيولا - الزمالك

مقابل مليون و200 ألف يورو انضم المهاجم البنيني سامسون أكينيولا للزمالك من الدوري الفنزويلي وانتظر الجميع أن يعيد للأذهان تألق كوارشي وإيمانويل لكن سامسون لم يقدم المستوي المنتظرة مع الفريق واكتفى بتسجيل هدف في مرمى سموحة في الأسسبوع الأول للدوري وصناعة آخر في مباراة الإسماعيلي، ثم ابتعد عن التشكيل الأساسي فترة طويلة وعاد ليشارك على فترات دون تقديم أوراق اعتماده لدي جماهير القلعة البيضاء.

سامسون أكينولا

2- برونو سافيو- الأهلي

انضم البرازيلي برونو سافيو للأهلي في بداية الموسم المنقضي قادمًا من بوليفار البوليفي، مقابل مليون و500 ألف يورو، لكنه شارك في عدد محدود من المباريات ببطولة بالدوري وسجل هدفاً واحداً في مباراة السوبر أمام الزمالك وابتعد تمامًا عن المشاركة لذلك كان طبيعيًا أن يرحل عن المارد الأحمر ويعود للدوري البوليفي من جديد.

3- الحاج باري ـ فيوتشر

تعاقد فيوتشر مع الغيني الحاج باري قادمًا من الدوري الأمريكي في صفقة وصلت لمليون يورو، لكنه لم يثبت وجوده وشارك علىفترات متقطعة وسجل هدفاً وحيداً وصنع آخر ولم يظهر بالمستوى المنتظر.

4 – إنتوني أكبوتو - المصري

كان النيجيري أنتوني أكبوتو أحد الصفقات الفاشلة لفريق المصري ولم ينجح اللاعب في حجز مكان بالتشكيل الأساسي ولم يسجل أي هدف وتم فسخ عقده بالتراضي قبل نهاية الموسم.

5– باى كمارا وعماد الكابو أسوان

ثنائي أسوان باي كامارا صاحب الجنسية الهولندية والمغربي عماد الكابو لم يقدما أى إضافة للفريق الأسواني وشاركا لدقائق معدودة واضطر أسوان للتخلص من كامارا الذي انتقل لفريق كهرباء الإسماعيلية ورحل الكابو دون أن يشعر به.

6- الصربي ديجان ميليج - إنبي

فاجأ إنبي الجميع بالتعاقد مع لاعب أوروبي هو الصربي ديجان ميليج في بداية الموسم، لكنه كان صفقة فاشلة وكان ضييف ششرف في صفوف الفريق البترولي وخرج تماما من حسابات كل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق.

7 – عبد القادر كوليبالي - الإسماعيلي

اعتقد الجميع أن عبد القادركوليبالي ثاني هدافي ​الدوري الإيفواري سيكون صفقة رابحة للإسماعيلي بعدما انضم إليه في بداية الموسم الماضي وشارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط في مباراة غزل المحلة، بديلاً لأحمد مدبولي في الدقيقة 78، لكنه تعرض للإصابة وخضع لعملية الرباط الصليبي قي ديسمبر الماضي وتم فشخ التعاقد معه في إبريل الماضي.

عبد القادر كوليبالي

8- جافين كيزيتو - الاتحاد

تعاقد الاتحاد السكندري مع الأوغندي جافين كيزيتو (مواليد 2002) لتدعيم مركز الظهير الأيمن لكن اللاعب الدولي لم يثبت وجوده وفشل في اقناع الصربي زوران مانولوفيتش بالدفع به أساسيًا، وشارك على فترات متقطعة وبعد نهاية الموسم أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد فسخ التعاقد مع كيزيتو.

9- رضا البرجيجي - سموحة

في بداية الموسم الماضي، انتقل المغربي رضا البرجيجي لفريق سموحة قادما من نادى أوتريخت الهولندى بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، لكن اللاعب رحل في يناير الماضي بعد أن شارك لدقائق معدودة.

10 التنزاني آ دم سالمبا – غزل المحلة

قام غزل المحلة بضم التنزاني أدم سالمبا مهاجم فريق سيمبا لمدة موسمين ولم يشارك مع الفريق نظرا لعدم قناعة كل المدربين الذين تولوا قيادة الفريق الموسم الماضي بامكانياته الفنية وتم فسخ التعاقد معته في فبراير الماضي.