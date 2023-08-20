لاعبو البنك الأهلى يؤدون تدريبات صباحية ومسائية فى معسكر برج العرب

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية داخل معسكره المغلق ببرج العرب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو، وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع كل من سموحة وفاركو والاتحاد السكندري.

وخاض فريقا البنك الأهلي ووادى دجلة مواجهة ودية أمس الأول، وانتهت بفوز البنك الأهلي بهدف سعيدو سيمبوري.

وشهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب دفع بهم بابافاسيليو المدير الفني، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وشهدت المباراة أيضًا مشاركة بعض من الصفقات الجديدة سيرجى أكا وعبداللطيف جريندو ومدبولى ومعاذ الحناوى على مدار شوطى اللقاء.

وحصل لاعبو فريق البنك الأهلي على راحة ٢٤ ساعة قبل الانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

رسميًا.. البنك الأهلي يضم حسن شاهين ٣ مواسم

كما تم التعاقد مع حسن شاهين، حارس مرمي المقاولون ومنتخب مصر الأوليمبى السابق، لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر.

والتعاقد مع محمد عبداللطيف جريندو، لاعب وسط النادى المصري البورسعيدي السابق، لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر.

كما تم التعاقد مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي السابق لمدة موسمين.