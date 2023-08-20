الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: فرنسا فى مأزق بسبب الهجرة غير النظامية

الهجرة
الهجرة

تحدث خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن ملف الهجرة غير النظامية التي تعاني منها الحكومة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية في مأزق شديد.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن فرنسا قبل شهرين تبنت مشروع قانون الهجرة الجديد، موضحًا أن أحد أهم الصحفيين المختصين بملف الهجرة صنف فرنسا على أنها الدولة الأوروبية الأكثر قمعية في التعاون مع المهاجرين، وتبقى فرنسا مجرد دولة للعبور إلى الجانب الآخر من المانش، وهذا جعل هناك الكثير من المطالبات بأهمية وضع أسلاك شائكة على الحدود مع إيطاليا.

وأضاف: "بالإضافة إلى وضع حواجز عائمة لوقف الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش"، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية في مأزق حقيقي بسبب بعض الاتهامات من الجمعيات الحقوقية وأيضًا من بريطانيا.

وتابع: "100 ألف مهاجر مروا من بحر المانش إلى الجهة الأخرى"، مؤكدًا أن فرنسا زادت من أعداد خفر السواحل وقوات الشرطة، لكن بالرغم من ذلك عمليات الهجرة غير الشرعية ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أن السفن الفرنسية والبريطانية أنقذت حوالي 50 مهاجرًا غير شرعي، معظمهم من الأفغان والسودانيين، ومن بينهم الكثير من الأطفال.

القاهرة الإخبارية الهجرة غير الشرعية فرنسا بريطانيا بحر المانش الهجرة

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