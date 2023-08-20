الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستقر على السفر للنمسا بطائرة خاصة.. والخطيب يرافق البعثة

الخطيب وكهربا
الخطيب وكهربا

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا عن طريق طائرة خاصة وينهي الجهاز الإداري في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.


ويرافق محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، بعثة الفريق إلى النمسا رغم اختيار خالد بيبو، رئيس البعثة، والذي سافر من أجل ترتيب الإقامة والملاعب التي سيخوض بها الفريق تدريباته.


وحدد كولر، المدير الفني للأهلي، يوم ٢٨ أغسطس الجاري موعدًا للسفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، ويستمر المعسكر حتى يوم ٦ سبتمبر المقبل.


ويستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته يوم ٢٤ أغسطس الجاري، حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.


كان خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، قد سافر إلى النمسا في رحلة تستغرق 48 ساعة من أجل ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على المعسكر قبل سفر بعثة الأهلي يوم 28 الشهر الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب قررت صرف 3 ملايين و500 ألف جنيه لإمام عاشور، الوافد الجديد القادم من ميتلاند الدنماركى في الميركاتو الصيفي الجاري.


وجاء قرار صرف المقدم بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي وأيضًا إنهاء إدارة الأهلي إجراءات سداد القسط الثانى والأخير من صفقة مستحقات نادى ميتلاند الدنماركى الخاصة بانتقال إمام عاشور، لاعب الفريق.

 


وكان الأهلى قد ضم اللاعب مقابل ثلاثة ملايين دولار تنازل فيها إمام عاشور عن مائتى ألف دولار مستحقات له لدى النادى الدنماركى ثم حول مسئولو الأهلى وقت التعاقد  مليونًا و500 ألف دولار ثم تم تحويل الجزء الثانى وقيمته مليون و300 ألف دولار.


كان الأهلى قد تلقى إخطارًا قبل أيام بتحويل ثلاثة ملايين و250 ألف دولار من نادى الوكرة القطرى تمثل قيمة انتقال حمدى فتحى للفريق القطري في الميركاتو الجاري.

كولر محمود الخطيب الاهلى معسكر النمسا طائرة خاصة

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