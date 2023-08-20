برلمانية مشيدة بقرارات العفو الرئاسى: تؤكد أن مصر تتسع للجميع

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي صلاحياته الدستورية.

وقالت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي تؤكد تمامًا أن مصر تتسع للجميع، وإن هناك حرية حقيقية يتمتع بها كل أبناء الوطن، كما أنها تؤكد نجاح الحوار الوطني وتبعث برسالة طمأنة إلى جميع القوى السياسية المشاركة فيه.

واستطردت: "الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وقدمت فيه جهودًا عظيمة لا ينكرها إلا حاقد وجاحد، وهذا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تحترم وتقدر المواطن المصري".

وتابعت: "الدولة المصرية حريصة تمامًا على الارتقاء بملف حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية، وهذا يؤكد مدى الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها مصر".