الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يعلن مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، عن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث يبدأ الكشف 3 سبتمبر المقبل، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة، موجهًا بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

فيما أعلنت الإدارة الطبية بالجامعة عن الجدول الزمني للكشف الطبي لكل الكليات، ابتداءً من يوم 3 إلى 7 سبتمبر المقبل لكليات: الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر لكليات: العلوم، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية، وفي الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر لكليات التربية، ورياض أطفال، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، بينما الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية.

والفترة من 1 إلى 5 أكتوبر لكليات الحقوق والتجارة والآداب، بينما الفترة ما بين 8 و12 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية أو بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية،  قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.

التعليم والزراعة الدكتور منصور حسن الجدول الزمني السياحة والفنادق المعهد الفني للتمريض الكشف الطبى الفنون التطبيقية

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