7 مرات فوق رأس الذبيحة للحمل.. حكايات مجازر البساتين مع "مشاهرة" تحقيق الأحلام

عالم الخرافات الموروثة، بمجرد الزواج وتبدأ العديد من المعتقدات لدى الكثير من الأسر المصرية وخاصة في القرى والمناطق الشعبية، فقانون "المشاهرة" هو من يسوقهم تجاه الخرافات.

وهناك أحكام ومحاذير عدة توضع على الفتيات في بداية أيام الزواج أو عند الولادة بسبب معتقدات خرافة "المشاهرة"، فلدى قرى الأرياف لا يجوز للفتاة المتزوجة حديثًا الخروج قبل أن ينتهي شهر عربي ويبدأ آخر عقب زواجها، وكذلك التي أنجبت، كما لا يجوز الدخول عليهم بأي لحوم أو باذنجان، أو شخص جاء من عند الحلاق، فكل هذه أمور يعتقد أنها تتسبب في عقر العروس، وتمنع الحليب للطفل المرضع، وهناك مثل يقول: "لا ترضعيه أمام عقيم ليهرب الحليب".

معتقدات موروثة غريبة:

لا يجوز لفتاتين تزوجوا بنفس اليوم الالتقاء ببعضهم البعض بسبب معتقد "هيشاهروا بعض وواحدة هتخلف والتانيه هتتكبس"، وكذلك عدم قدرة الفتاة التي تكون في أيام العذر الشهرية التعامل مع العروس الجديدة أو التي أنجبت حديثًا، ويقاس على هذه العادات والتراثات الشعبية الكثير، حيث لا ترتبط "الخرافات" بمستوى التعليم، فلكل تفكير يوقن به.

ويقابل البعض معتقدات عدة مثل المرور 7 مرات فوق رأس ذبيحة، أو التمشية بالمقابر ليلًا أو النوم أسفل قطار، حيث تنام العاقر على عوارض السكك الحديدية قبل مجئ القطار مباشرة ويمر عليها وهى ثابتة على وضعها دون أن تتحرك، أو الدحرجة من فوق مكان مرتفع أو زيارة الأولياء واللف حول الأضرحة، حيث يكون لديهن ظن بأنهن لو تعرضن لصدمة عنيفة فإن انفعال الجسد بها قد يعيد العضو المختل إلى وضعه الطبيعي.

“الدستور” داخل مجزر البساتين المكان الأكثر إقبالا من النساء:

"تمسك بيدها لتساعدها على تخطي دماء العجل 7 مرات، وهي تتمنى تحقيق ما في بالها من أمنيات عدة أبرزها الخلفة"، كانت واحدة من سيدان بحثن عن طرق كثيرة لحل مشاكلهن الطبية ومنها الإنجاب، لكنها المشاهرة" الذي يصدق فيه كافة سيدات الريف والمدن ايضًا بأن من تتأخر في الخلفة فهي تعرضت للمشاهرة لذا لابد أن تخطي على دماء العجل وتذهب للمجزر أو المدبح كما يطلقون عليه لتلق مرادها" ..أم فارس الخمسينية فهي تمر بالتجربة السابقة بشكل شبه يومي وكلها آذان صاغية لحكايات الفتيات.

والتقت "عدسة الدستور" بها لتسرد لنا حكايات الفتيات داخل هذا المبني الذي يحمل لبعضهن آمال وأمنيات يسعن طوال الوقت لتحقيقها، قالت: "أنا شغالة هنا ولما بنت بتيجي بجري عليها لكي أثلبي لها رغبتها فى انها تخطي العجل سبع مرات وبساعدها إني أمسك إيديها".



وتابعت، أنه لم يعلم أحد إذا كانت هذه الأمور مجرد معتقدات وخرافات، أم حقيقة يغفلها البعض، فهناك زيارات دائمة ومستمرة منهن، فترى بشكل يومي العديد من النساء من كافة محافظات مصر يأتون حتى تساعدهم في تحقيق رغباتهم في الإنجاب.

"مجزر البساتين الآلي"، مكان كبير ينقسم لعدة مباني وعنابر، يخرج منه أنواع اللحوم كافة للعديد من المناطق، ولكن المذبح لم تكن الزيارات عليه من أجل اللحوم فقط، ولكن للإنجاب أيضا.



اعتاد العاملين بالمجزر على زيارات من فتيات ونساء بشكل مستمر منذ أعوام كثيرة، للمرور أعلى رأس الذبيحة سبع مرات لتحقيق حلم الانجاب، وهناك من تأتي عقب الولادة حاملة معها طفلها الذي فقدت القدرة على إرضاعه، ويعتقدون في أمر يدعي “المشاهرة”.

ومن داخل مدبح البساتين تقدم لكم "الدستور" الحكايات كاملة حول نساء المذبح "المتشاهرين".



وتتمثل المشاهرة التي يعتقد بها العديد من سكان الريف والمناطق الشعبية في أن المرأة أو الفتاة "كبست" ما يؤدي لإصابتها وهي عروس جديدة بالعقم، أما الأمهات التى تولد و يجف الحليب من صدرها يعتبرونها مشاهرة أيضا، ولأن الذبح والمرور وسط الدماء يعتبرونه طريقة للتخلص من المشاهرة فيكون الإقبال على المجازر كبير، لذا تأتي الفتيات في أخر يوم من أيام العذر الشهري.



ويروى “عم أحمد” رجل في عمر الخمسين الذي يعمل منذ صغره بالمدبح الآلي في قسم ذبح العجول أنه يرى فتيات ونساء بشكل دائم يعتقدون في تلك الأمور بشكل غريب.



وتابع: "الأمر كله في إيد ربنا بس احنا بنريح الناس عشان بيبقوا عشمانين وعايزين أي أمل والغريب أنه فيه فتيات بتحمل فعلا بعد شهر من تخطيتها للذبيحة وكأن الأمر ممكن يكون في الخوف اللي بيمتلك البنت اللي بتعدي من فوق الدبيحة بيتسبب في خوف ممكن يكون ليه دور في الحمل".



وأضاف أن المشاهرة تلك يعتقدون انها تأتي لعدة أسباب وهي عند زواج الفتاة وحدوث بعض الأمور معها مثل الخروج من المنزل أو دخول أحد عليها عقب الحلاقة أو حامل للحمة يتسبب في مشاهرتها إذا لم يتم مرور شهر عربي عليها.



“صدفة ليس لها أي صله من قريب أو بعيد عن الحمل”، هكذا أوضح الدكتور علي عبدالراضي، استشاري التأهيل النفسي بجامعة عين شمس السبب في اعتقاد البعض أن المرور أعلى رأس الذبيحة يؤدي للحمل، وصرح لـ"الدستور"، أن ذلك مورث شعبي كبير في تأخر الحمل ورغبة الإنجاب و لفترات طويلة تمارس فيها عادات وممارسات اجتماعية لتحقيق الإنجاب.

وتابع: “حتى في ظل التقدم العلمي يحدث مثل هذه الممارسات يمكن إشهارها في فيلم العمدة ومشهد الفنانة سناء جميل عند السكة الحديدية لما قررت تتعرض لصدمة عشان تقدر تخلف”، وكثر من ذلك الموقف سواء في المشي في القبور ليلا أو دخول غرفة عمليات عقب عملية جراحية أو دخول ثلاجة الموتى أو التخطية علي كائنات ميتة، جميعها معتقدات خرافية.

وأضاف أن كل ذلك موروث شعبي عن طريقه يتم التحايل على عقل النساء للتعرف على سبب تأخر الحمل، وكذلك الذهاب لأي شيء يقابلها بسبب القلق و الخوف المتواصل من عدم حدوث الحمل، كما أن حالة الترقب الشديد و القلق المستمر و الخوف من أن لا يحدث الإنجاب أو يتزوج زوجها عليها يكون دافع لذلك الطريق

وعند تنفيذ تلك الطقوس قد يحدث حمل والسبب الإيحاء النفسي بالطمانينة التي جعلت من نفسها موقف محايد أن المشكله قد حلت والخطر قد زال، و تعيش المرأة الأمان النفسي وهنا يكون الرحم جاهز وفي حالة تأهب للإنجاب شرط أن تكون بيئية الرحم قابلة لذلك ولا يوجد موانع لذلك، حيث تعد كل هذه الممارسات ما هيسوى تحصيل حاصل.

وعن حكايات النساء فقالت أم فارس: "بسمع حكاوي ياما وفيه منهم بعد ما بيحصل حمل بيرجعوا لهنا تاني ويدوروا عليا عشان يراضوني لانهم بيأملوا خير فيا بمساعدتي في اني امسك ايد البنت و اخليها تمر 7 مرات برجليها اليمين من فوق رأس العجل"، وأكدت أنه هناك العديد من اقاربها ايضا الذين قاموا بذلك الأمر.

وأوضحت أن شقيقتها منذ مايقرب الـ20 عاما ذهبت للمذبح ومرت فوق رأس العجل المذبوح 7 مرات وبالفعل استطاعت أن تنجب، حيث لديها ابنة تدعى ايه حملت بها عقب ذهابها للمذبح بشهر واحد.

أم فارس

وتابع عادل: "على الرغم من أن الأمر في يد الله الا ان بعض المعتقدات ممكن تبقى سبب في تحقيق الأحلام"، فأوضح أنه يرى باستمرار بسبب تواجده الدائم بالمذبح أن هناك الكثير من الفتيات الذين قاموا بالمرور فوق رأس الذبيحة 7 مرات واستطاعوا أن يحملوا في الشهر ذاته".

وفي حالة من الرضا والإيمان بالله، أكد محمد الرجل الشاب الأربعيني أن كل امرأة تأتي له من أجل المرور فوق عجل يقوم بذبحه يوضح ها أن الأمر بيد الله وحده، لكنه يلبي رغبتهم في المرور من فوق رأس العجل ومساعدتهم في ذلك بهدف الثواب، وعلق: "الناس بتبقى عاملة زي الغرقان المتعلق في قشاية فبنساعدهم"، أما بخصوص الرضاعة فتكون من خلال إعطاء المرأة التي تخطي فوق العجل قطنة بها دم من نفس الحيوان المذبوح ويضعونها في صدرهم ليوم كامل.

المشاهرة.. حكاية اخرى من خرافات النساء في المجتمع المصري

زيارة المقابر والمرور أعلى بعض الأحجار التي يقال أنها ذات تباركات، بسبب جلبها من السعودية، وتغيير المنزل، جميعها معتقدات يلجأ لها نساء محافظة قنا عندما يمر أشهر على زواجهم دون حمل.

وقالت مليحة مندور المرأة الثمانينية لـ"الدستور" إن المشاهرة ضمن الأشياء الأساسية التي يؤمنون بها خلال أيام حياتهم، حيث يحددون الكثير من الامور والمواعيد بناءًا عليها، فأكدت أن مواعيد الزواج والختان للفتيات والولاد بالشهر الخاص بالعام الهجري.

وتابعت: "المشاهرة بقت في دمنا من كتر ماحنا مؤمنين بيها وفيه طقوس بنعملها بتريح بالنا شوية من القلق وبعد إرادة ربنا بنشوق خير كتير"، وأكدت أن المشاهرة أكثر ماترتبط به نساء الصعيد، لأهمية الإنجاب لديهم، وهناك عادة لديهم تدعي "الكحريتة".

وتقوم بفعلها النساء لرغبتهم الملحة في الإنجاب، وهناك بعض الأماكن التي يقام بها والتي يجب أن تكون وسط الجبال والرمال، كما يشترط وجود أي ضريح لتقوم المرأة بالزيارة ثم الاغتسال، و يقوم أهلها بلفها في ملاءة ويتم نزحها على الأرض حتى تتكحرت تتعرض للخوف ما ينتج عنه الحمل، وعند حدوث الحمل يكون السبب في تغير الهرمونات وليس الزيارة لذلك المكان.

بينما أوضحت كاملة محمود المرأة الثمانينية وتقطن بمحافظة أسيوط منذ طفولتها أن معتقد المشاهرة وراثة لديهم منذ قديم الأزل، حيث يحرصون على الفتاة في اول فترة زواجها حتى لا تتعرض للكبس وتصاب بالعقم الذي يرونه مؤقت لحدث ما.

ومن أشهر معتقدات المشاهرة وفكها بأسيوط هو الذهاب لمشايخ ليقوموا بطقوس ذبح، حيث يعتقد أغلبهم أن يجب على المرأة التي أنجبت في أول أيامها لا يجب أن تنكشف على شخص حالق ذقنه لمدة 40 يوما حتى لا ينقطع حليبها.

ويرى نساء محافظة أسيوط أن تواجد الباذنجان بغرفة المرأة التي أنجبت يحرصها من التعرض للمشاهرة إذا دخلت عليها امرأة بعذرها الشهري أو كانت حامل وسقطت، وعلى الرغم من التقدم العلمي والطبي إلا أن كاملة محمود وأهالي قريتها بأسيوط مازالوا يعتقدون في تلك الأمور وذلك لأن الفتيات ترضخ لأقوال الجدات عادة.

خبير اثري عن المشاهرة.. انتقلت لمصر من الشام

وقال الدكتور شريف شعبان، الباحث في الآثار المصرية، إن فكرة المشاهرة لم تكن معروفة بشكل كبير في مصر القديمة، لكنها وردت على مصر من الشام والحجاز مع العرب قبل الإسلام، ولكن دون معرفة تاريخ محدد لذلك.

وتابع: "مع وجود علاقات تجارية وثقافية بين مصر والشام والجزيرة في العصور القديمة توارثت معتقد المشاهرة"، وأوضح أن الحضارة المصرية القديمة كانت تتسم بالتحضر، وكان هناك علوم خاصة بالنساء والتوليد عند المصريين القدماء.

لذلك لم يثبت وجود معتقد المشاهرة لدى المصريين القدماء، لكنها عادة أخذت عن طريق دولة عربية أخرى كانت تعتقد بها ونشرتها بين أهالي الصعيد بشكل خاص بمصر.

شاعر وباحث في التراث الشعبي: المشاهرة اساس لدى النساء.. والخرافة يمكن الإيمان بها

قال مسعود شومان إن طقس المشاهرة واحدًا من عناصر المعتقد الشعبي المصري المنتشر خاصة في قرى الدلتا والصعيد، ومازال حاضرًا بقوة عند عدد كبير من النساء، وأوضح أنطقس المشاهرة يتجلى في نوعين أساسيين هو مابعد الزواج والنوع الثاني ما بعد الإنجاب، حيث انه بعد الزواج يخشى كبس الفتاة، تلك العكوسات الاعتقادية أو النظرة في الخير أو إحالة المرأة للتحول للضد.

ومن هنا تقوم الفتاة ببعض الإجراءات في حالة تأخر الإنجاب أو في حالة امتناع الحليب عند التى أنجبت حديثًا، وهناك ممنوعات التي توارثت من التراث الشعبي المعروفة بالقري، مثل مجيء اللحوم من الجزار أو دخول الباذنجان عليها، وهناك اعتقادات مختلفة تفرق في محافظة عن أخرى.

وأضاف أن زيارة الأولياء ومقام السبع بنات من أشهر الطقوس التي تنتشر بالقاهرة بشكل خاص من أجل انتزاع المشاهرة من السيدة، وكذلك التبخير بملح العاشوراء الذي يصنع في العشر أيام الأولي من أول شهر بالعام الهجري.

ويناقش "الدستور" معكم اليوم قضية "المشاهرة"، ذلك الهوس الذي يسيطر على عقول الكثير، وحصلنا على رأي الدين الإسلامي والمسيحي والطبي حول الأمر:

رأي الكنيسة في معتقد المشاهرة

قال القس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، إن هناك مشكلة ببعض الأشخاص بالمجتمع بعيدة كليًا عن العلم، وأبعد ما تكون عن المنهج العلمي في التفكير، ولذلك موضوع المشاهرة الذي يعد من الموروثات القديمة والعادات والتقاليد البالية التي من المفترض أن عاف عليها الزمن.

وتابع: "العادات والتقاليد عادة بتكون متمكنة جدًا في المجتمعات اللي مافيهاش تفكير علمي وزمان مكانش فيه تعليم فكانت تربة خصبة للأفكار البالية"، ولذلك ترسخت في عقليات الكثير حينها، ومع وجود العلم بدأت في الانحدار سوى لدى قلة قليلة.

وأضاف أن المؤسسات المدنية والخطاب الديني بالمسجد والكنيسة وقصور الثقافة يجب أن توعي الأشخاص اتجاه تلك الأفكار القديمة، والتوعية تجاه تلك الأفكار البالية"، وأكد أن التفكير العلمي هو الحل.

وختم أن الدين المسيحي يدعو لأعمال العقل، وأن السيد المسيح كان ثائرًا ووقف ضد العادات والتقاليد البالية في مجتمعه، لذلك مثل هذه العادات في الدين المسيحي مرفوضة وغير معترف بها دينيًا.

أما عن الرأي الطبي فقال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث إن يتعرض للعديد من الصدمات بسبب هذه الخرافات في ظل التقدم بالعلم والمواد الطبية، والأشعة والتحاليل، وكذلك وسائل الإخصاب المساعد.

وتابع: "أن تلك الأمور يمكن تتسبب في انتشار أمراض في مثل هذه العادات التي تنفذ زي أنه واحده تستحمى من دماء مشيمة طفل آخر"، وأكد أن هناك أسباب أخرى خلال الأشهر تتسبب في التأخر ويتزامن الحمل عقب تنفيذ طقس من تلك الطقوس من باب الصدفة لا أكثر.

وأضاف أن الأمر بيد الله ويجب البعد عن تلك الأساليب غير العلمية، ويعتبر التأخرفي الإنجاب لأسباب غير معلومة لا يتم التصرف تجاهه سوى بالصبر حتى يتهيأ الطرفين للإنجاب في الوقت المناسب.

وقال إن عدم الحمل ليس له علاقة بالعلاقة المستمرة، ولكن يمكن أن تكون بطانة الرحم غير متزنة أو السائل المنوي لدى الرجل غير متزن ويضعف في أوقات كثيرة، ونصح بالبعد عن التفكير في تلك المعتقدات الغير علمية.

وكانت أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن كل ما يندرج أسفل معتقد "المشاهرة"، ما هو سوى توهمات للعامة وهي الباطلة، ولا يجوز الالتفات إليها؛ حيث أنها اعتقادات باطلة وأعمال محرمة، وعلى المسلمين الموحدين بالله الاستعانة والتوكل على الله في جميع الأمور.

وأكدت دار الإفتاء أن تحقيق جميع طلبات الأشخاص على الله: "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" صورة [ الطلاق : 3 ]، والسعى خلف تلك الخرافات مخالفة للعقيدة وبيان العقيدة الصحيحة للأشخاص في الحديث: "لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم" [1] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.