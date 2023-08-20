الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدأت فكرته عام 1994.. كل ما تريد معرفته عن مشروع "واحة الثقافة" بأكتوبر

واحة الثقافة
واحة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم الأحد، مشروع إنشاء ‏‏"واحة الثقافة" بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ‏للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح، خلال الشهور المقبلة.

وشددت الدكتورة نيفين الكيلاني، على ضرورة الانتهاء من كافة ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء ‏منها، لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع ٢٠٢٤، مؤكدة أن الوزارة ‏تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد ‏المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة ٦ أكتوبر بما تقدمه ‏من خدمات.

وبهذه المناسبة؛ نستعرض كل ما تريد معرفته عن مشروع "واحة الثقافة":

- يتبع مشروع "واحة الثقافة" بمدينة 6 أكتوبر دار الأوبرا المصرية، وتبلغ مساحته الإجمالية ٢٦ ألف متر مربع، تم ‏البناء على ١٢ ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ‏ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.

- بدأت فكرته عام 1994 أثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصارى رئاسة دار الأوبرا المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ليقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون.  

- تم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معمارى فاز بها الدكتور المهندس مراد عبدالقادر، من جامعة عين شمس، وأطلق عليها "واحة الثقافة" ليكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة والفنون على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما.

- صمم المبنى على طراز حديث، ويتميز بموقعه في قلب محافظة السادس من أكتوبر حيث يتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.

- يضم المبنى مسرحًا مكشوفًا ضخمًا يتسع لأكثر من 1200 مشاهد، يمكن استخدامه أيضًا قاعة عرض سينمائي صيفية وقاعات للفنون التشكيلية ومتحف مفتوح وقاعات تدريب وغرف فنانين ومكتبة موسيقية وسكن للمغتربين لأصحاب المشاريع والمنح الثقافية والفنية وورش فنية مركزية للملابس،.

- يضم أيضا منطقة خدمات للجمهور، تشمل عددًا من الكافتيريات وساحة لانتظار السيارات، تتسع لأكثر من 1000 سيارة وعيادات طبية وممرات خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،.

الاحتياجات الخاصة الأوبرا المصرية الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون المصرية دار الأوبرا المصرية ذوى الاحتياجات الخاصة مشروع ورش فنية وزيرة الثقافة واحة الثقافة

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