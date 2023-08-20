الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بسبب انفجار حوض تبريد بمحطة الكهرباء فى أسيوط

محطة كهرباء
محطة كهرباء

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال لوزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية، عن انفجار حوض تبريد بمحطة كهرباء بمحافظة أسيوط بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط.

وطالبت النائبة في سؤالها، بنشر التقرير الفني عن أسباب انفجار حوض التبريد وتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة، وتوضيح تقديرات الخسائر المادية في المحطة والمنطقة المحيطة والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وطالبت السعيد، خلال سؤالها بسرعة حصر التلفيات التي تعرضت لها منطقة المقابر بقرية جحدم والتي أدت إلى جرف رفات الموتي.

وتساءلت النائبة عن صرف التعويضات المناسبة للأهالي والموقف من رفات الموتى؟ مطالبة بعمل حصر كامل للأضرار الناتجة وطريقة التعامل معه.

جدير بالذكر أن محطة الكهرباء، تم افتتاحها بمحافظة أسيوط عام ٢٠١٦ وتضم ٨ وحدات توليد كهرباء قدرة كل وحدة ١٢٥ ميجاوات بإجمالي قدرة ١٠٠٠ ميجاوات وبتكلفة بلغت ٧٧٦.٥ مليون دولار.

تسرب المياه بمحافظة أسيوط بمحطة كهرباء النائبة سناء السعيد حزب المصري الديمقراطي حافظة أسيوط صرف التعويضات محطه الكهرباء وزير التنمية المحلية وزير الكهرباء

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