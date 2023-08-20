مكافحة المخدرات تضبط حشيش وأيس في حملات أمنية

تواصل مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص وسيدتان "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، كمية لمخدر الآيس "الشابو".



ونجحت الجهود في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام.

وضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ ، وبحوزتهما 3810 أقراص مخدرة ومؤثرة، عدد من عبوات الكريم مجهولة المصدر، وضبط 9 أشخاص لـ6 منهم معلومات جنائية".

وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – عدد 73230 قرص مخدر ومؤئر)، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة فوة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين.

وضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، فردين خرطوش، 2 طبنجة و3 خزائن وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية".



وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة ببا، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش.

وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القوصية ، وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس "شابو"، 2 سلاح أبيض.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو"- سلاح أبيض - ميزان حساس.

وضبط شخصين، حال وصولهما إلى البلاد وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة - مبالغ مالية "محلية وأجنبية".

وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.