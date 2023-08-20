الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: نشاط الرياح يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نبدأ فترات الصباح بوجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس، وتساهم في عدم الشعور بالحرارة، وتلطيف الأجواء، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل نبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.

الأجواء خلال فترة الليل تكون معتدلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترة الليل تكون معتدلة على معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أننا نشهد نشاط رياح، مما يقلل إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح سيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس فقط، بينما البحر الأحمر والبحر المتوسط مؤهلان لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

وتابعت: “متوقع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق في جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا ومرسى علم، لكن لن تؤثر على الأعمال اليومية”.

الأرصاد نشاط الرياح اضطراب حركة الملاحة البحرية خليج السويس الملاحة البحرية اضطراب

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين (فيديو)

تفاصيل توظيف 8 آلاف من ذوي الهمم في 2023

"إكسترا نيوز" ترصد جهود مبادرة "100 يوم صحة" فى 24 ساعة (فيديو)

أول مديرة مباريات مصرية فى "فيفا" تكشف بدايتها (فيديو)

مشرف التوعية الأسرية بالأزهر: تدخل الأهل فى حياة الزوجين من أهم أسباب فشل العلاقة

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة المناضل الليبى عمر المختار (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة فى التنمية بالمدن والمحافظات الحدودية

ناقد فنى: تنظيم مهرجان العلمين كان على أعلى مستوى (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التموين: احتياطي السكر يكفي حتى أبريل

بسبب خلافات أسرية.. شاب يقتل شقيقه فى البحيرة

خنقها بإيشارب حتى الموت.. حبس قاتل زوجته فى الجيزة

الأمن يكثف تحرياته لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في العجوزة

لا خسائر بشرية.. السيطرة على حريق شب بمنزل بمركز إهناسيا ببنى سويف

محافظ المنوفية: تحرير 191 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال يوم واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة