الأرصاد: نشاط الرياح يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نبدأ فترات الصباح بوجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس، وتساهم في عدم الشعور بالحرارة، وتلطيف الأجواء، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل نبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.

الأجواء خلال فترة الليل تكون معتدلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترة الليل تكون معتدلة على معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أننا نشهد نشاط رياح، مما يقلل إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح سيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس فقط، بينما البحر الأحمر والبحر المتوسط مؤهلان لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

وتابعت: “متوقع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق في جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا ومرسى علم، لكن لن تؤثر على الأعمال اليومية”.