سفير روسيا بليبيا: ندعم الانتخابات واستثناء أى شخصية منها سيكون له نتائج سلبية

أكد السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، ضرورة مشاركة جميع الشخصيات والأطراف الليبية في الانتخابات، ودون استثناء.

واعتبر السفير الروسي، في بيان له، أن سيف الإسلام القذافي وأنصاره قوة موجودة على الأرض ولها وزنها، مشيرًا إلى أن استثناء أي شخصية من الانتخابات سيكون له نتائج سلبية، لافتًا لضرورة سماع الصوت الليبي.

وأشار أغانين إلى أن موسكو تدعم الانتخابات، وقرار الليبيين في انتخاب الأفضل لهم.

- "حفتر" يلتقى "المنفى وصالح" لبحث مستجدات المسار السياسي الليبى

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد التقى في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، أمس السبت، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.

واتفق الأطراف على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.