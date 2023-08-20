الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: القيادة السياسية حريصة على توفير كل سبل الدعم للمواطنين

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تمثل أعباءً كبيرة على الحكومة لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة العالمية وتداعياتها بأقل خسائر.

وأكد عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها اتسم بالشفافية والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين.

وأشار النائب نادر الخبيري إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل سبل الدعم للمواطن البسيط، وتوفير "حياة كريمة" له من خلال تلبية كل احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتابع عضو مجلس النواب أن الدولة تسعى إلى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية، علاوة على تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

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