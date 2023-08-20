الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى حتى 4.7 شهر

وزير التموين
وزير التموين

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.

وأوضح المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فيما يتعلق بالاتفاقية التى وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح- أن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي يدعم الصندوق تمويلها ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمحًا مستوردًا، وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات، ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وأضاف أنه لا بد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية، والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرًا الى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعًا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 أشهر.

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