الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى 2023

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

ترتفع معدلات البحث عن موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى 2023  والذين ظهرت نتيجة تنسيقهم بالفعل منذ أسبوع تقريبًا، وحاليًا يتم تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية لتنسيق الرغبات بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية. 

موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى 2023

في التقرير التالي نعرض تفاصيل موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى 2023 ورابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والذي ينتهي اليوم الأحد في السابعة مساء.

يبدأ موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الاولي والمرحلة الثانية أيضا عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثانية وإعلان نتائجها مباشرة، وبالفعل ينتهي اليوم الاحد تنسيق المرحلة الثانية  لرغبات طلاب الثانوية العامة في السابعة مساءً، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة.

وتكون نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين في  حدود النسبة المقررة وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية والتحويل يتم لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى. 

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تنسيق المرحلة الثانية 2023 

بلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد حتى الآن ٣٣٧ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

ويمكن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا 

www.tansik.egypt.gov.eg

ويسجل الطالب 75 رغبة ويمكن تعديلها حتى نهاية وقت تسجيل الرغبات والذي ينتهي اليوم في السابعة مساء. 

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويمكنه الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء كافة الشروط، وكذلك مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

ويمكن طباعة الرغبات التي تم تسجيلها ويقوم البرنامج بإعطاء إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم للرغبات، وفي حالة تعديل الرغبات أكثر من مرة يحفظ الموقع أخر تعديل ويتم التنسيق وفقًا لأخر تعديل. 

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

الحد اﻷدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، بعدد الطلاب: 259445، ويكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، بعدد الطلاب: 90688.

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