بعد بدء التدريب.. هل ترجح مقاتلات "إف 16" كفة أوكرانيا فى الحرب؟

قالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن مقاتلات "إف 16" الأمريكية التي يتدرب عليها الأوكرانيون الآن لمواجهة القوات الروسية، لن تحقق النصر السريع كما يأمل الأوكرانيون.

بدء التدريب على طائرات “F-16”

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف في وقت سابق اليوم، إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب على مقاتلات "إف 16" الأمريكية.

وأضاف ريزنيكوف، أن التدريب بدأ على طائرات "إف 16"، مضيفًا أن عددًا من المهندسين والفنيين الأوكرانيين يتدربون أيضًا إلى جانب الطيارين، ولم يكشف ريزنيكوف عن المدة التي سيستغرقها التدريب، لكنه أشار إلى أن الحد الأدنى من التدريب هو 6 أشهر.

وتعليقًا على هذا التحول المهم في مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، توقع نيك باتون والش كبير المراسلين الدوليين في قناة "CNN"، أن تواجه القوات الأوكرانية الضربات الروسية الكثيفة التي لا يستطيعون صد معظمها، حيث تنهمر قنابل الطائرات الروسية من خارج نطاق الدفاعات الجوية الأوكرانية، ثم تدمر المواقع الأوكرانية متى شاءت، بينما توفر أنظمة الرادار الأوكرانية بعض التحذير من صاروخ قادم، لكن الهدف النهائي غالبًا ما يتم ضربه دون سابق إنذار.

وقال أحد أفراد مشاة البحرية الأوكرانية في الجبهة الجنوبية لشبكة CNN: "إنني أفهم ما هو الطيران بمعداته وقوته النارية، إنه أمر مخيف للغاية، كذلك الروس سيشعرون بنفس التأثيرات التي يشعرون بها من طائرات F-16 ستجعل الأمور أسهل بكثير لأنهم لن يشعروا بالأمان في مواقعهم الخلفية.. لن يكون الجميع مستعدين نفسيًا للعودة إلى الخنادق بعد غارة جوية".

طائرات F-16

ووفقًا لوالش فان أوكرانيا في حاجة ماسة لطائرات F-16، لأن القوات الأوكرانية تموت يوميًا بسبب التفوق الجوي الروسي، وبشكل عام تسمح طائرات F-16 باعتراض بعض الطائرات الروسية التي تطلق صواريخ من مسافة بعيدة أو الاعتراض عليها وهو أمر من شأنه أن يعطل الإرهاب الذي تمارسه موسكو على المناطق المدنية، ولكن مدة التدريب التي أعلنتها أوكرانيا غير كافية تمامًا، ليكون الجنود الأوكرانيون مؤهلين ومتمرسين لتوجيه الطائرات لإصابة أهداف روسية واضحة.

وقال كبير المراسلين الدوليين لشبكة CNN، إن التدريب على طائرات إف 16 تحتاج ما لايقل عن 18 شهرًا كاملة، وعدم حصول المتدرب على هذه الفترة الكاملة من التدريب، فإنه لن يكون قادرًا على تحقيق أي منفعة أو نصر من هذه الطائرات، لا سيما أن الطائرات الروسية وأسلحتها مدربة جيدًا.

ونوه والش إلى أن الغرب بدأ يفقد ثقته في انتصار أوكرانيا على روسيا، لا سيما أن أوكرانيا تقوم بتجنيد الشباب بسرعة، ومن ثم تدريبهم على معدات جديدة في وقت قصير للغاية، حيث تحاول أوكرانيا اجتياح الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بحلول الخريف، مشيرًا إلى أن الناتو ليست لديه الإرادة الكاملة لتدريب الأوكرانيين على طائرات إف 16.

ومن جانبها قالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن هذه المقاتلة قد تساعد قوات كييف في تخفيف الضغط على الدفاع الجوي، لكن إرسالها بمفردها لن يغير الوضع بين عشية وضحاها، فهي لن تكون "رصاصة فضية" وسيستغرق الأمر شهورًا إن لم يكن سنوات من التدريب حتى تتمكن القوات الأوكرانية من الاستفادة منها.

كما قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الطائرات الأمريكية تتمتع بقدرات قتالية أفضل من الطائرات الأوكرانية السوفيتية القديمة، لكنها تتطلب المزيد من تدريب الطيارين، وأشارت إلى أنه من غير المحتمل أن تكون هناك فائدة سريعة منها.