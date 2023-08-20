مستشار سابق للرئيس الأوكرانى: زيلينسكى مصدر خطر كبيرا على أوكرانيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إنه يتوجب على الشعب الأوكراني المطالبة باستقالة فلاديمير زيلينسكي العاجلة، عقب فشل قوات كييف في الجبهة.

وأضاف سوسكين عبر "يوتيوب"، "علينا اتخاذ إجراء ما مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومرة أخرى أحثكم على اتخاذ موقف موحد، حيث يتوجب على شخص ما أخذ زمام المبادرة، وطرح بعض الشروط أمامه قبل فوات الأوان".

وشدد السياسي على أن أوكرانيا على شفا كارثة حقيقية، لأن رئيس نظام كييف لم يتمكن من حكم البلاد أثناء الصراع.

وخلص سوسكين إلى أن "زيلينسكي ببساطة مصدر خطر كبيرا على أوكرانيا".

وسبق أن طالب سويكين مرارا، باستقالة زيلينسكي السريعة وعقد انتخابات مبكرة لتجنيب البلاد الوقوع في الكارثة.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور، ما اثار استياء حلفائها الغربيين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد خسرت قوات كييف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وحدهما، أكثر من 43 ألف شخص.