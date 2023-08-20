الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد مرور 53 يوما على انطلاق "100 يوم صحة" بالإسكندرية.. مواطنون: "قربت المسافات بيننا"

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

بعد مرور حوالي 53 يوما على انطلاق حملة “100 يوم صحة”، بالإسكندرية التي تقدم مختلف الخدمات الوقائية والطبية ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية، أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بها مؤكدين أنها بمثابة طوق نجاة لهم، وخاصة أنها تقدم خدماتها لهم مجانا.

 


وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن حوالي مليون و13 ألفا و903 مواطنين، منذ بدء الحملة القومية بالإسكندرية.


ويقول محمود شحاته، من أهالي الإسكندرية، إن الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة من أهم الحملات التي تهتم بصحة المواطنين خاصة أنها متعددة الخدمات الطبية في كافة التحصصات التي تهم المواطنين دون دفع أي تكلفه مالية.

وتابعت شهد السامي، من أهالي الإسكندرية، أن التوزيع الجغرافي لمراكز الحملات الطبية لحملة ١٠٠ يوم صحة يقرب المسافات بين المواطنين في جميع الأحياء للاستفادة من الخدمات الطبية للحملة القومية دون العناء من طول المسافات.

وذكرت آلاء عاشور، مواطنة، أن هناك تخصصات طبية كثيرة تهم المرأة ضمن الحملة القومية مثل الكشف المبكر على سرطان الثدي، والجانب التوعوي والمعرفي للسيدات أمر هام جدا ولا بد من زيادته لرفع الوعي بالرعاية الصحية.

وبلغ إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٨٥ ألفا و٥٩٥ سيدة وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ١٢٧ ألفا ٩٦٧ مواطنا بالإضافة إلى ٤٢ ألفا و٨٨٣ من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.
 
وقدمت خدمات التطعيم لعدد ٢١٧ ألفا و١١٤ طفلا والمرور  على عدد ٢١٩١ منشأة غذائية وسحب ٢٧٩٢ عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
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