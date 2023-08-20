الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

إصابة شخص
إصابة شخص

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اصابة شخص الفيوم الصحراوى الخدمات الأمنية طريق الفيوم الصحراوى غرفة عمليات شرطة النجدة

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