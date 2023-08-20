الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يُطيح بشبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في ديالى

العراق
العراق

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في ديالى، وذكر الجهاز الأمن الوطني العراقي  في بيان، أن قوة من الجهاز في محافظة ديالى تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من مفرزتين تضم 5 إرهابيين مطلوبين، وفق مذكرات قبض قضائية بينهم مايسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص لدى التنظيم الإرهابي.

وأضاف البيان أن عناصر المفرزتين الإرهابيتين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية خلال العام الحالي ومنها زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق (الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير)، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلاً عن زرع عبوة ناسفة بغية تفجيرها على منزل أحد القضاة في ديالى، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة.

وتابع أن عملية القبض جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم، مبينا انه تم تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

العراق ديالي بشبكة إرهابية الهجمات محافظة ديالي إرهابيين داعش

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